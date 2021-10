Robbio, l’asilo nido chiude per Covid

L’asilo nido comunale resterà chiuso per dieci giorni. A comunicarlo è il sindaco di Robbio, Roberto Francese, dopo i casi di Covid rilevati nelle ultime ore. Il primo cittadino è risultato positivo e da ieri (mercoledì), insieme alla famiglia, si trova in quarantena.

«Ci sono bambini – spiega il sindaco – in attesa di essere sottoposti a tampone che frequentano anche altre scuole. A scopo precauzionale, abbiamo deciso di annullare la festa di Halloween, che era in programma per il 31 ottobre».