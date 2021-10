Torna il calendario artistico di Ale Puro per la Pediatria di Vigevano

L’obiettivo questa volta è l’acquisto di un macchinario di ultima generazione per sottoporre i bambini che soffrono di ittero neonatale alla fototerapia, da donare al reparto di Pediatria dell’ospedale civile. Torna per il secondo anno consecutivo l’iniziativa “I bambini di Ale Puro per la pediatria di Vigevano”, che nel 2020 ha registrato un successo inaspettato: i calendari con le immagini dell’artista vigevanese sono andati esauriti in pochi giorni, ed è stata necessaria una doppia ristampa.

Il progetto è promosso dal Rotary Club Mede Vigevano: «Lo scorso anno – riferisce il presidente Salvatore Poleo – abbiamo acquistato una incubatrice. Proprio martedì è stato effettuato il collaudo di un ecocardiografo pediatrico utile per la prevenzione delle morti in culla, donato sempre dal nostro club. Il nostro obiettivo è uno solo: attrezzare la Pediatria di Vigevano e contribuire a farne un reparto all’avanguardia. Il Rotary è al servizio della collettività e siamo felici di poterlo fare».

Il primario della Pediatria di Vigevano, la dottoressa Lidia Decembrino, ha sottolineato come i trattamenti con fototerapia permettano di ridurre, oltre ai rischi legati alle possibili complicazioni, anche i tempi di degenza in ospedale. I calendari di Ale Puro saranno venduti nei banchetti in piazza Ducale già da questo sabato, e in molti esercizi commerciali che hanno aderito al progetto. «Le opere riprodotte nel calendario – fa sapere Ale Puro – sono tutte inedite». I bozzetti originali e alcune stampe dal digitale saranno in mostra dall’11 al 18 dicembre allo Spazio B e poi messe all’asta a scopo sempre benefico.