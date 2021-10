Dopo il nido, scatta la quarantena anche per altre classi

Dopo la chiusura dell'asilo nido comunale, disposta nella giornata di ieri (giovedì), sono scattate ulteriori misure di contenimento anche per la scuola dell'infanzia e per la primaria di Robbio, centro lomellino dove nelle ultime ore si è registrato un aumento di positività. Le misure di isolamento sono state disposte per alcune classi delle elementari, in particolare la quinta, e per la sezione mezzana della materna.

Il sindaco: ci sono bambini positivi segnalati anche in altre sezioni

«Ci sono bambini positivi segnalati anche in altre sezioni – fa sapere il sindaco Roberto Francese, che dalla giornata di mercoledì è a sua volta in quarantena insieme alla famiglia – Altri ancora stanno aspettando di essere sottoposti a tampone. Fortunatamente, stanno tutti bene».

Le altre misure

Già nella giornata di ieri, era stato comunicato che la festa di Halloween, in programma per il 31 ottobre, era stata annullata per precauzione.