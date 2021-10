Preso il ladro di mozzarelle. Si pente: «Quella sera avevo bevuto»

Aveva sfondato a calci la vetrina blindata del negozio “Molino delle Bufale” di via del Popolo, a Vigevano, portandosi via mozzarelle e altri formaggi per un valore di circa 450 euro. Il furto era avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 settembre. Ieri mattina (giovedì) i "falchi" della polizia locale di Vigevano, mentre erano impegnati in un servizio di controllo in piazza Ducale, hanno identificato il responsabile. Fondamentali le indicazioni fornite da una fonte confidenziale.

Gli agenti hanno fermato l'autore del furto all'interno di un bar del centro. Il giovane – un 26enne moldavo con precedenti – ha poi ammesso le proprie responsabilità, raccontando di non ricordare esattamente l'accaduto perché quella notte aveva agito sotto l'effetto dell'alcol. «Era un brutto periodo – si è confidato con il personale del Comando di via San Giacomo – non avevo un lavoro e quella sera avevo bevuto. Quando alla mattina sono rinsavito, non sapevo cosa fare». Al personale della polizia locale ha spiegato di essere dispiaciuto per l'accaduto, e di voler chiudere quel capitolo della sua vita, soprattutto ora che ha trovato un nuovo lavoro. È stato denunciato a piede libero per furto aggravato.