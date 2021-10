Anziano investito: è gravissimo

Un pensionato di 81 anni è ricoverato in gravissime condizioni al policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato trasportato con l'elisoccorso di Como dopo essere stato investito. L'incidente è avvenuto in via Olivelli poco dopo le 18.45. L'uomo è stato urtato da una Mercedes e ha battuto la testa contro il parabrezza.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai medici del 118 che ne hanno disposto l'immediato trasferimento al San Matteo con l'elisoccorso. Il paziente è stato stabilizzato e trasportato allo stadio "Merlo" dove è atterrato l'elicottero che poco dopo è ripartito.

L'esatta dinamica del sinistro è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano intervenuti per i rilievi.