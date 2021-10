Morto l’anziano investito in via Olivelli. Indagato per omicidio stradale un uomo di 50 anni

Non ce l’ha fatta Giovanni Battista Scolari, l’anziano che ieri sera (venerdì) è stato investito da un’auto mentre era a piedi in via Olivelli, a Vigevano. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,45. L’urto con una berlina Mercedes è stato violentissimo, l’anziano ha sbattuto contro il parabrezza riportando diversi traumi. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime ai soccorritori del 118, che hanno disposto il trasporto con l’elisoccorso, fatto atterrare sul campo del vicino stadio “Merlo”.

L’81enne è arrivato al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia in codice rosso; è deceduto nella tarda serata. Gli agenti della polizia locale di Vigevano, che hanno effettuato i rilievi di legge, in queste ore sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. L’uomo alla guida della Mercedes – S.C., 50 anni, di nazionalità rumena – si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi; risulta indagato per omicidio stradale.