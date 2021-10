Ora solare: stanotte lancette indietro. Sarà l’ultima volta?

Tra sabato 30 e domenica 31 ottobre le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora. Il cambio è previsto per le ore 3 del mattino e permetterà di dormire 60 minuti in più nel fine settimana. L’ora legale tornerà dal 27 marzo 2022.

In Italia l’ora legale fu adottata per la prima volta nel 1916 come misura di guerra; venne abolita tra il 1940 e il 1948 e ripristinata diverse volte, e poi adottata definitivamente nel 1965.

Risparmio energetico

In base ai dati elaborati da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, «nei 7 mesi di ora legale il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi per 450 milioni di kWh – spiegano dalla società – pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 170 mila famiglie, con un conseguente risparmio economico di circa 105 milioni di euro. Ricadute positive anche in termini di sostenibilità ambientale: il minor consumo elettrico, infatti, ha consentito al Paese di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 215 mila tonnellate. I mesi che registrano il maggior risparmio energetico sono aprile e ottobre. «Spostando in avanti le lancette di un’ora si ritarda, infatti, l’uso della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento. Nei mesi estivi l’effetto ‘ritardo’ nell’accensione delle lampadine si colloca nelle ore serali, quando le attività lavorative sono per lo più terminate e fa registrare valori meno evidenti in termini di risparmio elettrico». (Tutti i dettagli qui: https://www.terna.it/it)

L’abolizione del cambio In Europa

Da tempo l’Unione Europea discute della possibilità di abolire i cambi di orario. Nell’estate del 2018 è stata organizzata anche una consultazione pubblica (hanno partecipato 4,6milioni di persone) sul sito della Commissione europea, in cui è stato chiesto se mantenere per sempre l’ora legale o l’ora solare. L'84% si è detto favorevole a porre fine ai cambiamenti di orario. Entro la fine del 2021 ciascun Stato Ue dovrà decidere se adottare l’ora solare o legale.

Gli effetti sulla salute

Molte persone avvertono difficoltà nella concentrazione, disturbi del sonno ed effetti negativi sull’umore. Ci sono studi scientifici che hanno messo in correlazione il cambio di ora con le patologie cardiache, rilevando un’incidenza di casi di attacchi cardiachi maggiore nei giorni successivi all’introduzione dell’ora solare.