Sorpresi con le mani... nel cioccolato: forzato uno degli stand in piazza Ducale

Salgono a tre i ladri "buongustai" denunciati negli ultimi giorni a Vigevano. Dopo il 26enne finito nei guai per il furto di mozzarelle, sono state deferite altre due persone – un italiano di 30 anni e un extracomunitario di 34 anni – entrambi sorpresi mentre si intrufolavano in uno degli stand dell’evento Choco Ducalem in corso in questi giorni in piazza.

Ad assistere alla scena e a segnalare l'episodio è stato un operatore della Civis di turno, impegnato a visionare i monitor della videosorveglianza all’interno del Comando di polizia locale. L'allarme è scattato nella notte tra ieri e oggi (sabato), intorno alle 3,30: i due uomini sono stati fermati da una pattuglia della Civis e dagli agenti del Commissariato della polizia di Stato, giunti subito in piazza Ducale.