Elachem da urlo: Alba non passa (83-53)

La Elachem getta la maschera e si pone come una delle formazioni da battere. I vigevanesi dominano la sfida (83-53) contro Alba e continua la loro corsa in vetta alla graduatoria. E dire che la domenica era iniziata con qualche preoccupazione: i piemontesi, a pieno titolo la rivelazione di questa prima parte della stagione, avevano infatti sorpreso gli uomini di coach Paolo Piazza con un primo quarto di sostanza (8-15). Quella che arriva nel secondo periodo è però una reazione da squadra di vertice: la Elachem ruggisce e inanella una frazione da 24-9 che fissa il punteggio a riposo sul 32-24. E non è finita lì. Il terzo quarto dei ducali (32-19) è di quelli che possono spezzare la resistenza di qualunque avversario: Vigevano ritrova la mano caliente di Ferri (18 punti alla fine) e chiuderà con quattro uomini in doppia cifra. Il 64-43 del 30’ dice come ormai la partita abbia un padrone. Ma per attestare la propria supremazia il quintetto vigevanese produce anche l’ultima frazione da 19-10 per completare una partita senza sbavature.

«I nostri avversari sono arrivati alla partita con due importanti assenze nel roster – commenta coach Paolo Piazza – che hanno acuito il problema delle rotazioni. Dal canto nostro abbiamo continuato a macinare gioco in entrambe le metà campo. Nei primi due quarti abbiamo tenuto una intensità difensiva altissima. Nel secondo tempo abbiamo giocato più nel flusso – conclude – e siamo riusciti a controllare la gara senza problemi».