Litigio fuori dal locale: 23enne colpito gola con una bottiglia

Un litigio degenerato in una vera e propria aggressione fisica, con un giovane di 23 anni finito al pronto soccorso dopo aver riportato una ferita alla gola. Sull’episodio, avvenuto nella notte tra sabato e domenica nei pressi di un locale della movida in via Bellaria, sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Vigevano.

Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che il 23enne sia stato ferito con una bottiglia in vetro; intorno alle 3,20 di domenica sono intervenute una ambulanza della Croce Azzurra e un’automedica del 118. Il ragazzo è stato portato all’ospedale civile di Vigevano, dove si trova ricoverato. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Al momento non risultano esserci indagati.