Emergenza climatica, la catena umana di Parents e Fridays for future passa da Mortara

MORTARA - La pioggia fittissima di questa mattina non ha fermato alcune decine di ambientalisti, che hanno raccolto l'appello di Parents for future e Fridays for future, formando un pezzetto della catena umana in concomitanza con l'apertura della Cop26 a Glasgow sull'emergenza climatica. La manifestazione si è svolta alla abbazia di Sant'Albino, che si trova sul percorso della via Francigena, da Santa Maria di Leuca sino a Canterbury (qui sotto l'annuncio della manifestazione).

I genitori, le parole

Nel video alcune dichiarazioni di partecipanti alla manifestazione, soprattutto genitori che sostengono il movimento avviato da Greta Thunberg e affermano di volere difendere «un futuro possibile per i nostri figli e le generazioni che verranno. Il destino del Pianeta dovrebbe interessare tutti noi»