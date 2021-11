Piccolini, scontro tra auto: ferite due persone

Due persone sono rimaste ferite in modo non grave a cause di un incidente avvenuto poco prima delle 19.30 lungo la provinciale 192 che collega Vigevano a Gravellona all'altezza della frazione Piccolini.

Per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, che sono intervenuti per i rilievi, si sono scontrate due auto. I feriti, un uomo di 24 anni ed una donna di 40 anni, sono stati trasportati in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano.

La circolazione lungo il tratto della provinciale è rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni di soccorso e successivamente di rimozione dei veicoli.