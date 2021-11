Il truffatore aveva patenti false: arriva una nuova denuncia

Ai carabinieri di Mortara, che lo avevano sorpreso mentre stava sottoscrivendo un contratto di affitto falso, aveva esibito una patente di guida americana ed un permesso di guida internazionale che, a seguito dei riscontri effettuati, sono risultati falsi.

Nuovi guai in arrivo per D.B.A., 44 anni, mortese: dopo la denuncia per truffa della scorsa settimana i carabinieri gliene hanno notificata una seconda, questa volta per il reato di uso di atto falso. I militari del maggiore Paolo Banzatti hanno accertato inoltre che l'uomo aveva guidato un'auto utilizzando i documenti falsi perché non aveva mai conseguito la patente. E per questo dovrà pagare una multa.