Oggi il saluto della città a Filippo Incarbone: le immagini della cerimonia

La città di Vigevano ha dato l'ultimo saluto a Filippo Incarbone, per gli amici “Pippi”, oggi pomeriggio (giovedì) nella chiesa del Sacro Cuore, in corso Genova. Si sono però verificati dei problemi con il rilascio della salma, fatto che ha amareggiato il fratello Sandro, giunto da Lecce per organizzare la cerimonia e il trasporto a Lecce, città d'origine della famiglia. Alla messa erano presenti anche esponenti dell'amministrazione comunale, come il sindaco Andrea Ceffa e il vicesindaco Antonello Galiani.

Omicidio Incarbone: è suo il corpo ritrovato nelle acque del Ticino In tasca aveva ancora i documenti. Il corpo è stato trasferito in elicottero a Pavia.

L’autotrasportatore 49enne è stato ucciso nella notte tra il 4 e il 5 gennaio in un’abitazione di via Buccella; il corpo era stato ritrovato il 16 febbraio nel Ticino. Nel mese di aprile era stata organizzata una raccolta fondi per sostenere le spese di trasporto della salma e per organizzare i funerali; un’iniziativa a cui avevano partecipato molto vigevanesi.