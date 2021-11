Il nuovo parroco accoglie tutti con la grande castagnata

“Ri-castagnamo”: significato chiaro. Caldarroste fino a scoppiare e «ri», prefisso che significa «ripartenza». Il nuovo parroco della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria di Vigevano, per tutti “La Pellegrina”, don Gianluca Zagarese, appena accolto sabato scorso grazie a una bella cerimonia, invita tutti all’evento previsto per domenica 7 novembre.

L'ingresso di don Gianluca

La messa sarà celebrata alle 11. Nel pomeriggio in oratorio, dalle 14,30, ecco la castagnata per tutti e giochi per grandi e piccini. Infine un altro momento religioso con "cerchio di amicizia e preghiera finale".

Ingresso libero, vincolato all’esibizione del green pass.