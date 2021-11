Grande parata per le Associazioni d'Arma

Uniformi in parata per un momento di festa. In pochissimi, forse nessuno, ci avevano pensato prima. Riunire tutte le associazioni combattentistiche per un grande evento in sinergia, che possa presentarle e avvicinarle alla popolazione.

Divulgare la cultura dell’associazionismo d’arma e farne capire l’importanza grazie ad un evento aperto a tutto il territorio. Il Comune fornisce gli spazi, pensando poi (a seconda dell’esito) a come ampliare le prossime edizioni

La festa delle associazioni d’Arma sarà a Vigevano durante tutta la giornata di domenica 7, «la più vicina possibile alla cerimonia del 4 novembre». Otto realtà coinvolte: l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Gruppo Alpini Vigevano, l’Associazione Nazionale Carristi d’Italia, l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Autieri d’Italia. Tutte sono composte dagli ex appartenenti alle diverse Armi e Corpi dell’Esercito italiano. Ecco il programma, aperto a tutti. Si preannuncia un trionfo di divise e cappelli di ogni colore, e l’atmosfera solenne dei tanti che per una vita hanno servito lo Stato.

La locandina

Il ritrovo di tutte le associazioni sarà il 7 alle 9,45 in piazza Ducale. Un lungo corteo transiterà per via del Popolo ed entrerà in Castello, passando sotto l’arco gotico. Proprio nel cortile, alle 10,30 circa, è previsto l’alzabandiera, prima del saluto delle autorità. Gli stand delle associazioni saranno disponibili nella seconda scuderia, mentre per tutta la giornata all’ombra della torre del Bramante saranno esposti 8 automezzi militari di vario tipo. In caso di maltempo, ma per ora le previsioni meteo sembrano sorridere, tutto si sposterà nella strada coperta. La messa delle 11,15 presso la chiesa di San Cristoforo in San Pietro martire precede il pranzo presso la sala del Duca. Pomeriggio-spettacolo con l’esibizione cinofila (ore 14,30) a cura della scuola di addestramento madonna della Scala di Pontevico, Brescia e col concerto un’ora dopo della fanfara dei Bersaglieri “Enrico Toti” di Nichelino, prima dell’ammaina-bandiera che concluderà la festa.

La presentazione dell'evento mercoledì, in aula consiliare, col sindaco Andrea Ceffa e l'assessore Andrea Sala, oltre ad alcuni rappresentanti delle associazioni

