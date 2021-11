Lombardia: calano i decessi, tasso di positività sotto la media nazionale

Contagi Covid in Italia pari a ieri, 6.764 sia il 5 sia il 6 novembre ma con meno tamponi effettuati (491.962 oggi, 543.414 ieri) e soprattutto meno vittime, 31, a fronte delle 51 conteggiate 24 ore fa. In crescita la pressione sulle strutture ospedaliere, almeno in relazione ai ricoveri ordinari che sono 3.173, più 49 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 392 (tre in meno) con 23 ingressi del giorno (ieri erano stati 37). Il tasso di positività in Italia sale all'1,4% (+0,1%)

Mentre altre Nazioni, tipo l'Austria, lanciano il lockdown soltanto per i non vaccinati e la Francia valuta di prolungare il green pass, la Lombardia è (nella giornata di oggi) la Regione italiana con più casi, 823. Un dato che non può non tener conto della popolazione elevata, al 1° posto tra le 20 Regioni. In lieve calo i ricoverati in terapia intensiva (-1, 47) e nei reparti (-4, 332). Ieri i positivi lombardi erano 840.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 decessi. Ieri 7. Dall'inizio della pandemia sono morte di Covid 34.198 persone.

La Provincia di Pavia segna 31 casi. Al primo posto Milano, 286. Il tasso di positività in Lombardia è pari allo 0,8 per cento, 0,6 in meno della media nazionale.