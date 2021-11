Elachem, Toscana amara: a Empoli il primo stop (55-54)

La Elachem Vigevano deve fare i conti con il primo stop stagionale sul campo di Empoli (55-54). Una trasferta piena di insidie che, alla fine, ha confermato tutti i timori della vigilia di coach Paolo Piazza. La sua squadra ha disputato una partita al di sotto del proprio standard ma su match ha pesato anche un metro arbitrale che ha penalizzato i ducali.

Dopo il buon avvio di Empoli (17-13 al 10’) arriva la risposta dei gialloblù. In campo si sbaglia molto e non sempre gli attaccanti ducali sono tutelati ma al riposo lungo la situazione è in parità (29-29). L’equilibrio non si spezza nemmeno nel terzo periodo (40-42 al 30’) e i toscani riescono a mettere la freccia solo nel finale quando Vigevano ha ancora per le mani l'ultimo possesso che però non riesce a concretizzare il clamoroso sorpasso.

«Ci siamo espressi al di sotto del nostro standard e non abbiamo giocato al meglio - commenta coach Paolo Piazza - Ma resta l’amaro in bocca: ci sta che i nostri avversari possano aver difeso duro, come non è raro che avvenga su questi campi, ma non è possibile che non vadano mai in bonus in nessun quarto. Poi lo ripeto - aggiunge il coach vigevanese - abbiamo tanto di cui recriminare. Però giocare un basket diverso su questi campi non è possibile».