Sartirana, sciopero davanti all'Adelina Nigra

«C'è un solo operatore di notte: chiediamo almeno un paio di assunzioni per non gravare sul personale, già costretto a saltare le ferie e al cambio dei turni». Protestano così i sindacati davanti alla fondazione Pio Istituto Adelina Nigra, una delle due case di riposo di Sartirana, lavoratori e sindacati. Un malcontento che si trascina da tempo. Il presidio è stato organizzato nella mattinata di sabato 6 novembre per tre ore, dalle 10 alle 13, da Fp-Cgil e Uil-Fpl.

«Trovo assurdo - ha dichiarato il sindacalista Riccardo Panella - che la struttura non voglia affrontare una spesa abbordabile, qualche decina di migliaia di euro, per le assunzioni preferendo lasciare il personale nel malcontento».

Il sindaco di Sartirana, Pietro Ghiselli (la Adelina Nigra è una Rsa controllata dal Comune) parlava di «situazione complicata post Covid, comune a tutti» e della necessità di tenere sotto controllo il bilancio.