L’artista Ale Puro celebra con un murales i primi cento anni del Casale

Continuano le iniziative per celebrare il centenario dell’istituto Casale di Vigevano. Questa volta attraverso un’opera dell’artista Ale Puro, che ha realizzato un murales al primo piano della scuola, lungo il corridoio che collega segreteria, dirigenza e aula professori. Attraverso l’opera, l’artista vuole rappresentare da un lato la vita scolastica, e dall’altro il legame del Casale con la città (c'è ad esempio il riferimento alla torre del Bramante) e con il chimico a cui deve il nome.

«Celebriamo il centenario con qualcosa di duraturo – afferma il dirigente scolastico del Casale Elda Frojo – ma volevamo qualcosa che andasse oltre una targa o un gesto formale. Dopo due anni di pandemia, che ci hanno anche costretto a rinviare molte iniziative, ci sembrava bello pensare a un’opera che racchiudesse la nostra storia e allo stesso tempo fosse un inno alla gioia, alla bellezza della scuola, di cui finalmente ci stiamo reimpossessando dopo due anni di assenza forzata dalle aule. Ecco allora che lo stile fresco e coinvolgente di Ale Puro, unito ai colori del nostro istituto, ci ricorda che andare a scuola è bello, perché no divertente, ed è un diritto che ci permette di dare forma ai nostri sogni e al nostro percorso di vita».

L'artista vigevanese Ale Puro ha studiato all’Accademia di Brera di Milano. Ha vissuto in Messico e in India prima di tornare in Italia

La genesi dell'opera

È lo stesso Ale Puro a raccontare come è stato concepito il murales: «Ho voluto usare le figure ironiche che mi caratterizzano – spiega – il maschietto e la femminuccia, inserendole in una composizione in cui dominano oggetti che richiamano Luigi Casale e gli indirizzi della scuola. Essendo un chimico ho scelto boccette e alambicchi, mentre per i corsi ho usato un aeroplanino, che può indicare il turismo, penne e righelli dentro una boccetta, ma anche un fiore, a rappresentare sia il tema ambientale sia le discipline tecnologiche, o una scarpa a evocare il settore “Moda”. Tra le bottiglie e le ampolle – prosegue Ale Puro – spunta la torre del Bramante, simbolo del legame con la città. La chimica è la disciplina praticata da Luigi Casale, ma anche l’alchimia, il legame che si può creare tra le persone in un ambiente come la scuola. Io sono stato “ospite” di diverse e, anche se per poco, ne ho potuto respirare l’atmosfera, vedendone le peculiarità, ma anche la complicità che si determina tra i ragazzi, che la vivono davvero tanto, e tra loro e i professori».