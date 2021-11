Sabato pomeriggio gli asili saranno " in vetrina" al palasport

Un cambio di marcia dopo il Covid. Lo auspica il vicesindaco Antonello Galiani annunciando gli appuntamenti dei prossimi giorni nell’ambito della quarta edizione de “La città per i bambini”, che quest’anno affronta la tematica della città ideale, tra sogno e meraviglia. La data da segnarsi in agenda è quella di sabato, 13 novembre, con un doppio appuntamento al nuovo palasport di via Cappuccini. «L'evento sarà finalmente in presenza – spiega il vicesindaco Galiani –, seppur con tutte le misure di contenimento previste per il Covid, e ci auguriamo possa rappresentare un ritorno alla normalità. Lo scorso anno la manifestazione era stata organizzata, ma attraverso un tour virtuale».

Sabato mattina si terrà un seminario formativo interattivo (già sold out), dalle ore 9, dedicato al personale educativo: “I bambini sono magici, la quotidianità della meraviglia nel mondo dell’infanzia” con interventi di Katya Passarella, Silvia Lorenzin del Coordinamento tavolo 0-6, del cantastorie e fisarmonicista Matteo Curatella e dell’attrice marionettista Francesca Zoccarato. Verranno proposte una serie di attività operative basate sulla “pedagogia povera”, con esercizi per fare esperienza della meraviglia, dedicati all’apprendimento di nuove competenze.

La conferenza stampa di oggi (lunedì 8 novembre)



È pensato invece per le famiglie l’appuntamento che si terrà dalle ore 15 alle 18, sempre al palasport. Qui si potranno visitare gli stand della rete degli asili nido e delle scuole dell’infanzia della città. «È uno spazio-vetrina – spiega il vicesindaco Galiani, che ha la delega alle politiche educative – dove saranno presenti 30 scuole pubbliche e private della nostra rete. I genitori avranno l’opportunità di conoscere l’offerta educativa di ogni scuola, scegliendo poi con calma dove iscrivere i propri figli. Visto l’evento di sabato, abbiamo pensato di posticipare il termine di iscrizione al nido: non più il 13 novembre, ma il 16».

All’iniziativa, organizzata in collaborazione con cooperativa sociale Start onlus, parteciperà anche Pool Vigevano Sport con un laboratorio motorio. «Verranno inoltre organizzati – spiega Lorenzo Fusani di cooperativa Start – dei laboratori di arti circensi per bambini dai 3 ai 4 anni, e altri per bambini dai 5 anni. È un appuntamento aperto anche ai genitori che dovranno effettuare l’iscrizione il prossimo anno».



Sabato verrà infine presentato il “Family Book”, una pubblicazione realizzata dal Comune dedicata al mondo 0-6, con tutte le informazioni di riferimento e i contatti utili. La pubblicazione, realizzata sia in formato cartaceo sia elettronico, verrà distribuita gratuitamente in asili, ambulatori pediatrici, centri sportivi, ecc. Sarà disponibile in 5 lingue (italiano, francese, inglese, spagnolo e arabo).

La copertina della guida realizzata in lingua inglese

Per ulteriori informazioni e per iscriversi ai laboratori, scrivere all'indirizzo mail: gr-infanziagiovani@comune.vigevano.pv.it.