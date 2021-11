Musiche da Oscar: sabato sera a Gambolò omaggio a Ennio Morricone

«Io penso che, quando fra cento, duecento anni, vorranno capire com’eravamo, è proprio grazie alla musica da film, che lo scopriranno» diceva Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori della musica contemporanea, scomparso nel luglio 2020 a 91 anni. La città di Gambolò gli renderà omaggio con un concerto sabato, alle ore 21, all’interno dell’Auditorium di corso Garibaldi. Nel corso della serata, organizzata dall’assessorato agli eventi, verranno riproposte alcune delle più belle colonne sonore della storia della cinematografia. Dagli esordi con Sergio Leone (1964, “Per un pugno di dollari”) fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore, Joffè e Tarantino, con cui ha vinto anche un Oscar nel 2016 con il film “The Hateful Eight”, dopo aver ricevuto un Oscar onorario alla carriera nel 2007.



«Protagonista strumentale del concerto – fanno sapere gli organizzatori – sarà l’Ensemble Le Muse, che ha avuto l’onore di rappresentare l’eccellenza musicale italiana nell’inaugurazione del semestre di presidenza italiana presso l’Ue con due concerti ad Ankara e Istanbul, e che con questo concerto dedicato a Morricone ha toccato in questi cinque anni di attività diverse città italiane. In occasione di date all’estero ha avuto l’onore di ricevere l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, suonando per Istituti di Cultura Italiani, per Ambasciate e Consolati nel mondo. Ospite musicale della serata sarà la suadente dolcissima voce di Angelica De Paoli». Dirigerà l’Ensemble il maestro Andrea Albertini.

Durante la serata si ascolteranno particolarissime rielaborazioni dei più famosi brani che hanno caratterizzato gli spaghetti western di Sergio Leone (C’era una volta il west, Il Buono il brutto e il cattivo, Giù la testa, ecc.), le atmosfere di Mission, le tinte più moderne di Malena, Nuovo cinema Paradiso. E poi un omaggio al Morricone autore di indimenticate canzoni come "Se telefonando", portata al successo da Mina, e "Here’s to you" cantata da Jon Baez.

L'ingresso è gratuito, prenotando al numero 0381-937282; nel corso della serata verranno raccolti fondi a favore delle attività del comitato locale della Croce Rossa di Gambolò.