“Fritòle&Ciacòle”: lo spettacolo per i bambini degli asili in Cavallerizza

Per tre giorni, da oggi (martedì) fino a giovedì, va in scena nella Cavallerizza del Castello di Vigevano lo spettacolo “Fritòle&Ciacòle” a cura della compagnia teatrale Teatro Bandito. L'iniziativa rientra nella quarta edizione de “La città per i bambini”, promossa dall'assessorato alle politiche educative.

Saranno circa 320 i bambini delle scuole dell'infanzia della città ducale che assisteranno allo spettacolo. “Ciacòle e Fritòle” è un modo di dire triestino: «Si riferisce – spiegano dalla Compagnia – al trascorrere del tempo con qualcuno al quale vuoi bene in modo spensierato. Quel tempo prezioso che tanto è venuto a mancare e che vogliamo condividere nuovamente con il nostro pubblico. In questo periodo nefasto (o forse, grazie ad esso) non avendo potuto lavorare, abbiamo studiato, costruito e sognato. Unendo le nostre poliedricità artistiche (dal teatro circo, ai pupazzi, alla clownerie, alla musica e al canto) fondendole in modo armonioso e irriverente, è nato uno spettacolo che ha uno sguardo oltre le nuvole. Una risata cristallina per riprendere a respirare insieme, “Fritòle&Ciacòle” è un omaggio alla figura del clown inteso nel suo ruolo sociale quale portatore del Riso: l’arma più potente per difendersi dalle avversità e continuare a rialzarsi con leggerezza, nonostante tutto».