Tre auto si tamponano in corso Di Vittorio: coinvolte quattro persone

Quattro persone sono rimaste coinvolte, per fortuna senza gravi conseguenze, in un tamponamento avvenuto poco dopo mezzogiorno in corso Di Vittorio. Per cause al vaglio degli agenti della polizia locale, forse per il fondo stradale reso viscido dalla pioggia, si sono scontrate una Mercedes Blutec, una Smart ed una Suzuki Swift.

Una delle quattro donne che viaggiavano sulle auto, tutte di età compresa tra i 26 ed i 48 anni, è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano in codice verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.