Adozione del cuore per Prince, l'anziano maremmano che va d'accordo con i gatti

Un appello perché Prince possa trascorrere serenamente l’ultima fase della sua vita. I volontari che si occupano dell'esemplare, un pastore maremmano che ha superato i dieci anni, cercano persone disposte a candidarsi per un’adozione del cuore. Il cane, che ha alcuni problemi di salute, ora vive in un canile a Pieve Porto Morone (Pavia) dopo essere stato salvato anni fa dai volontari Lav; la sua famiglia aveva cercato di sbarazzarsene chiedendo al veterinario di sopprimerlo.



«Prince è un cane non più giovane – spiegano i volontari che se ne occupano – e ha dei problemi articolari. Acciacchi dovuti alla sua età, ma per il resto è sano. I valori degli esami del sangue sono infatti perfetti. È un cane molto buono. È autonomo, non ha problemi anche a passare del tempo da solo. E va anche d’accordo con i gatti».



In passato c’erano state delle famiglie che avevamo manifestato interesse, ma alla fine l’adozione non è andata a buon fine. Ora le sue condizioni di salute potrebbero diventare incompatibili con la vita in canile. «Prince merita di trovare una casa – spiegano i volontari – e ci piacerebbe che qualcuno si facesse avanti, permettendogli di trascorrere in famiglia la parte finale della sua vita, dopo anni in canile».

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi a uno dei seguenti contatti: 338-3174880, 342-3532690, oppure inviare una mail all’indirizzo della sezione Lav: adozioni.oltrepo@lav.it.