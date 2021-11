Cresce la febbre per il derby di domenica: Vigevano e Pavia per la vetta

Cresce la febbre per il derby che domenica pomeriggio alle 18 opporrà la Elachem Vigevano alla Riso Scotti Pavia, attualmente nel gruppo delle sei squadre al comando della graduatoria del campionato di serie B. I ducali sono reduci dalla prima sconfitta stagionale, maturata ad Empoli nell'anticipo di sabato scorso.

LA VIGILIA

Coach Paolo Piazza sta preparando il match con la solita, estrema attenzione. «Ci troveremo davanti una delle primissime squadre del campionato – dice – allestita con giocatori esperti e di valore. Sarà fondamentale come sempre l'approccio: dopo il passaggio a vuoto di Empoli quello che mi interessa è rivedere la squadra dura e cinica delle passate giornate. L'esito del derby – aggiunge – ci dirà se la sconfitta in Toscana è stata un incidente di percorso o l'inizio di un momento di calo».

Coach Paolo Piazza sta preparando la sfida di domenica contro Pavia

LE PREVENDITE

I tagliandi per assistere alla sfida, la capienza consentita del “Basletta” di via Carducci sarà del 60% ma è probabile che i posti a disposizione siano meno, si possono acquistare in prevendita oggi e domani dalle 18 alle 20 in sede al costo di 10 euro. In questo caso sarà possibile scegliere il posto. Chi invece deciderà di acquistare il biglietto direttamente al botteghino, aperto dalle 17 di domenica, si vedrà assegnare automaticamente il posto. L'acquisto sarà consentito soltanto ai possessori di Green Pass. In fase di prevendita gli abbonati potranno acquistare due biglietti con prenotazione via e-mail (drizzinpv1955@gmail.com) mentre i non abbonati ne potranno acquistare un massimo di 3. All'interno del palasport è fatto obbligo di indossare la mascherina.