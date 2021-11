“Quando l’ultimo vinceva”: Malabrocca protagonista al teatro Martinetti

Un antieroe, entrato nella storia sportiva italiana per aver indossato per due anni consecutivi (nel 1946 e nel 1947) la “maglia nera” riservata all’ultimo classificato al Giro d’Italia. È il ciclista Luigi Malabrocca il protagonista dello spettacolo che andrà in scena questa sera (sabato) alle ore 21,15, al teatro Martinetti di Garlasco, la città che dove lo sportivo morì nel 2006 e che quest’anno lo ha celebrato con una serie di iniziative e dedicandogli una pista ciclabile.

“Quando l’ultimo vinceva” è il titolo dello spettacolo con testo e regia firmati da Massimiliano Gracili; sul palcoscenico ci sarà Riccardo Ballerini, che interpreterà le gesta del “cinese”, come veniva chiamato Malabrocca per la forma allungata dei suoi occhi. Al centro della narrazione c’è «l’Italia del Dopoguerra, raccontata con ironica leggerezza attraverso le gesta di un antieroe che lottava con ogni mezzo per arrivare… ultimo».