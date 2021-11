Anagrafe digitale, domani si parte: i Comuni della Lomellina sono tutti iscritti

Da domani, lunedì 15 novembre, i cittadini potranno ottenere con molta più comodità i certificati anagrafici, scaricandoli online in modo autonomo e gratuito, senza più bisogno di andare di persona allo sportello, ma autenticandosi sul portale con l’identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns).

Tutti i Comuni della Lomellina e della provincia di Pavia sono entrati nell’Anpr, l’Anagrafe nazionale popolazione residente; in Lombardia, su 1506 Comuni sono solo due quelli che non hanno ancora effettuato l’iscrizione (Leno e Pralboino, entrambi in provincia di Brescia). In Italia, ne mancano complessivamente 62.

In Lomellina, il primo Comune ad effettuare l’ingresso nell’anagrafe è stato Gropello Cairoli, nel giugno 2018.

Ecco le date di ingresso dei Comuni Lomellini in Anpr:



Alagna 26/11/2019

Albonese 11/09/2019

Borgo San Siro 15/11/2019

Breme 25/07/2019

Candia Lomellina 02/12/2019

Cassolnovo 02/12/2019

Castello d’Agogna 17/10/2019

Castelnovetto 15/07/2019

Ceretto Lomellina 18/09/2019

Cergnago 27/01/2020

Cilavegna 24/10/2019

Confienza 23/10/2019

Cozzo 07/08/2019

Dorno 06/10/2020

Ferrera Erbognone 26/11/2019

Frascarolo 25/10/2019

Galliavola 24/07/2019

Gambarana 18/12/2018

Gambolò 11/12/2019

Garlasco 17/12/2020

Gravellona Lomellina 02/04/2019

Gropello Cairoli 15/06/2018

Langosco 06/08/2019

Lomello 03/10/2019

Mede 14/01/2021

Mezzana Bigli 23/04/2019

Mezzana Rabattone 29/07/2020

Mortara 12/11/2019

Nicorvo 26/09/2019

Olevano 10/09/2019

Ottobiano 29/07/2019

Palestro 05/08/2020

Parona 16/07/2019

Pieve Albignola 06/05/2021

Pieve del Cairo 20/11/2019

Robbio 18/07/2019

Rosasco 29/05/2019

San Giorgio 19/09/2019

Sannazzaro de’ Burgondi 03/12/2020

Sant’Angelo Lomellina 28/12/2020

Sartirana 30/09/2019

Scaldasole 19/03/2019

Semiana 16/08/2019

Suardi 30/07/2019

Torre Beretti e Castellaro 10/10/2019

Tromello 08/04/2021

Valeggio 26/07/2019

Valle Lomellina 22/04/2020

Velezzo Lomellina 02/07/2020

Vigevano 24/03/2021

Villa Biscossi 10/07/2019

Zeme 18/11/2019

Zerbolò 09/12/2019

Zinasco 25/02/2019