Condanna per maltrattamenti: arrestato dalla polizia

Deve scontare una pena di tre anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2020 e per i quali non ha potuto beneficiare di misure alternative.

Così intorno a mezzogiorno gli agenti dell'Ufficio Investigativo e della Squadra Volante del commissariato di Vigevano hanno tratto in arresto l'uomo, un trentanovenne di nazionalità camerunense, dopo avergli notificato il provvedimento emesso nei suoi confronti. Subito dopo l'uomo è stato condotto in carcere ai Piccolini.