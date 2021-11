Vigili del fuoco, esercitazioni per affrontare le emergenze

I vigili del fuoco della provincia di Pavia sono impegnati da oggi e sino a venerdì in una serie di esercitazioni su tutto il territorio provinciale su scenari di varie emergenze. Oggi è stata la volta della raffineria Eni di Sannazzaro dove ha svolto l'esercitazione il Nucleo Nbcr, impiegato che le emergenze di tipo chimico e batteriologico.

Alcuni dei mezzi impiegati nelle esercitazioni di oggi

Tra le altre esercitazioni previste figurano quelle di ricerca di persone scomparse utilizzato la topografia applicata al soccorso; l'applicazione delle tecniche speleo.alpinistico-fluviali che aumentano la qualità del servizio e garantiscono una maggiore sicurezza del personale e l'allestimento di aree logistiche per le colonne mobili regionali che vengono impiegate in caso di calamità nazionali con il ricorso al nucleo Usar, che si occupa di attività di soccorso in macerie da terremoti, esplosioni, dissesti statiti ed idrogeologici.