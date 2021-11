Ubriaco e senza patente scappa dopo l'incidente: quarantenne denunciato

Alla guida di un'auto priva di assicurazione, senza patente e in stato di ebbrezza, è andato a schiantarsi contro un furgone che stava viaggiando in direzione opposta. Subito dopo è fuggito a piedi verso il centro di Bereguardo. L'uomo, un quarantenne di Pavia, è stato denunciato ieri sera dai carabinieri della stazione di Bereguardo per guida in stato d'ebbrezza e guida senza patente. Il documento gli era stato revocato tempo fa.

L'incidente è avvenuto ieri sera lungo la provinciale 526: il quarantenne, alla guida della propria auto, ha invaso la corsia opposta di marcia ed è andato a scontrarsi frontalmente con un furgone condotto da un uomo di 62 anni che abita in paese e che non ha riportato conseguenze. Il fuggitivo è stato rintracciato dai militari a poche centinaia di metri dal luogo dello schianto.

Il denunciato, sottoposto all'etilometro, ha evidenziato una alcolemia di quattro volte superiore al consentito

Sottoposto all'etilometro è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2, vale a dire quattro volte il limite ammesso dalle legge. Inoltre è risultato privo di patente perché revocata con conseguente sequestro dei veicolo ai fini della confisca. Infine nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 4.772 euro per fuga a seguito di sinistro stradale.