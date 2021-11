In Italia superati i 10 mila casi in 24 ore

Sono oltre 10 mila i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Precisamente 10.172 su 537.765 tamponi effettuati. Il tasso di positività è all'1,9%. I decessi sono stati 72 mentre guariti e dimessi sono 3.689. Prosegue la tendenza all'aumento dei ricoveri in ogni ambito: quelli ordinari sono 4.060 (+90) e quelli in terapia intensiva sono 486 (+5).

In Lombardia i nuovi positivi sono 1.858 a fronte di 106.695 tamponi effettuati con l'indice di positività è all'1,7%. I decessi sono stati 13 per un totale di 34.261 dall'inizio della pandemia. In continuo aumento le degenze: quelle ordinarie sono 556 (+32) e quelle in terapia intensiva sono 53 (+2). La provincia di Milano con 609 nuovi casi è quella con il maggiore incremento, seguita da quella di Brescia (+224) e da quella di Varese (+213). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 75.

Il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.545.323 persone (il 76,86%) mentre la terza dose è stata somministrata a 3.363.079 persone (5,68% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono l'86,9% della popolazione.