Scuolabus elettrici: il comune di Vigevano ottiene oltre 430mila euro

I vecchi scuolabus stanno per essere rottamati. La città di Vigevano – unico Comune non solo in provincia di Pavia, ma in Lombardia a ottenere il finanziamento – si è aggiudicata 430mila e 660 euro grazie al bando per il trasporto scolastico sostenibile del Ministero della transizione ecologica. Gli attuali tre mezzi, immatricolati tra il 2003 e il 2010, verranno sostituiti da minibus elettrici.

Il primo cittadino di Vigevano Andrea Ceffa

«Abbiamo ottenuto un grande risultato – commenta il sindaco Andrea Ceffa – a vantaggio delle famiglie e della comunità. Offriremo un servizio completo, sicuro e sostenibile attraverso l’acquisto tre nuovi scuolabus elettrici, in linea con lo sviluppo della nostra città, in un’ottica green di tutela ambientale. Inoltre, sono davvero orgoglioso del lavoro svolto dai miei collaboratori, che ci ha permesso di posizionarci al terzo posto nella graduatoria ministeriale, davanti a città come Firenze e Catania. Questo punteggio conferma l’elevato grado di competenza e progettualità che oggi siamo in grado di esprimere e conferma che il lavoro di squadra può portare a grandi risultati».

Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro, coordinato dall’assessore Brunella Avalle, che ha coinvolto diversi settori comunali e l’azienda Speciale Multiservizi. Il comune di Vigevano si è classificato terzo, dietro solo a Ragusa e Ferrara.

Nella tabella, i Comuni che hanno ottenuto i fondi del bando per il trasporto scolastico sostenibile del Ministero della transizione ecologica

Da tempo il Comune sta lavorando per rendere il servizio di trasporto scolastico «più capillarizzato sul territorio cittadino – spiega il vicesindaco Antonello Galiani – e, quindi, maggiormente accessibile e funzionale». Ai genitori dei bambini di elementari e medie è stato proposto un questionario on line: l’analisi delle 250 risposte ha permesso la mappatura sulla cartina della città di ciascun indirizzo di residenza segnalato, e la valutazione della distanza dall’istituto scolastico frequentato. La riprogettazione del servizio, che serve attualmente 102 alunni in 12 scuole, ha portato a istituire quattro nuove linee.