Via Morosini, l'incrocio maledetto: scontro tra due auto

Ancora uno scontro all'incrocio maledetto tra via Morosini e via Montebello, alle spalle del centro commerciale Ipercoop di Vigevano. Per fortuna questa volta non ci sono state conseguenze serie.

Poco prima delle 18 si sono scontrate un furgoncino ed una monovolume che, per effetto dell'impatto, si è ribaltata. Gli occupanti dei due mezzi, due uomini di 59 e 72 anni, sono rimasti illesi. Le auto invece hanno subìto danni considerevoli. Sul posto, con la polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco e una ambulanza della Croce Rossa che non ha però effettuato alcun trasporto.

Resta sul tappeto il problema di un incrocio che, nel recente passato, è stato spesso teatro di incidenti e sul quale, nonostante le promesse, non sono stati ancora effettuati interventi.