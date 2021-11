Le bici intasano il convoglio, viaggiatore zittito da un rider

«Ah fratè, è meglio se pensi per te». Così si è sentito rispondere un viaggiatore della linea Milano-Mortara mentre cercava di salire su un convoglio intasato dalle biciclette dei lavoratori del Food Delivery. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è solo l’ennesimo di una lunga fila. «Purtroppo – segnala un cittadino – non è la prima volta che mi succede viaggiando sulla linea. Non mi hanno proprio minacciato, ma di sicuro mi hanno fatto presente che dovevo starmene al mio posto. Il messaggio, insomma, è stato piuttosto chiaro. Ci tengo a precisare che, personalmente, non ho proprio nulla contro chi, per esigenze di lavoro, ha la necessità di caricare la propria bicicletta. Non è, però, tollerabile che, in orari di punta, quando il treno è stracarico di pendolari, si debba fare il viaggio in simili condizioni. È scomodo, perché le biciclette spesso ostruiscono il passaggio. E, soprattutto, pericoloso».

Le richieste dei viaggiatori sono essenzialmente due. Prevedere anche sulla Milano-Mortara carrozze dedicate al servizio di trasporto delle biciclette, come avviene già su diverse linee regionali, con appositi ganci per le due ruote. E maggiori controlli da parte del personale di Trenord e delle forze dell’ordine, per garantire più sicurezza ai viaggiatori della tratta.

Lo scorso anno una viaggiatrice, che stava filmando con il proprio cellulare un assembramento di bici sul treno, era stata minacciata da un riders, poi identificato dagli agenti della polizia locale di Vigevano intervenuti su segnalazione del capotreno.

Per approfondire: