Lolek: decimo compleanno per la compagnia teatrale

Lolek: 10 candeline per la compagnia teatrale fondata da Paola Carnevale, docente di lettere all'Istituto San Giuseppe di Vigevano e con referente Sara Ricciardo, medico di medicina generale a Vigevano, entrambe 33enni. Il nome "Lolek" è stato preso in prestito dal soprannome usato per un giovane papa Giovanni Paolo II, attore in adolescenza.

I Lolek sul palco per "Umana commedia"

«Nel giro di poco tempo, la voce si è sparsa e i Lolek si sono come moltiplicati, incuranti di ogni differenza anagrafica, fino ad arrivare ad oggi con un gruppo di 30 persone, alcune ancora del gruppo originale, altre aggiunte lungo la strada» spiega Paola Carnevale, parlando dei valori che accomunano la compagnia e di cui si fanno portatori: l'accoglienza, l'abbattimento del pregiudizio, amicizia e amore per la comunità. Hanno portato a termine, infatti, progetti come la raccolta fondi per la scuola De Amicis grazie al patrocinio del Rotary club Mede Vigevano e altri progetti locali di beneficenza, di cui si sentirà ancora parlare dalla primavera 2022, quando presenteranno una satira su Zeus in cui il dio subirà un processo per inadempienza dei propri doveri. Quindi si parlerà di politica e di giochi di potere. Il luogoè ancora da definire, ma la compagnia si è esibita in molti spazi del territorio.

«"L'Umana Commedia" ci ha visti solcare le scene del teatro Cagnoni di Vigevano nel maggio 2019 per un progetto realizzato grazie alla pastorale giovanile, animata da don Riccardo Campari, alla diocesi di Vigevano, all'Istituto Negrone, grazie alla disponibilità di don Antonio Mercuri e alla collaborazione del Sound Project, la band dell'istituto» racconta Carnevale, ripercorrendo gli anni passati a partire dal loro debutto con una riscrittura de “Il canto di Natale” di Dickens e il successivo “L’isola che c’è, ovvero il discorso del signor Darling”, ispirato a Peter Pan, inerente al rapporto padri e figli.