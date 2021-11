Trent'anni di volontariato per l'Unicef: riconoscimento al professor Mussini

Si è tenuta ieri mattina (mercoledì), al liceo Cairoli di Vigevano, la premiazione del professor Mario Mussini, che qui ha insegnato educazione fisica per circa vent’anni. A Mussini è stato consegnato un riconoscimento per la sua trentennale attività di volontariato all’interno dell’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, di cui è delegato cittadino.



Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato la presidente regionale dell’Unicef Manuela Bovolenta, il presidente provinciale con una rappresentanza di volontari e il preside del Cairoli Alberto Panzarasa, insieme ad alcune autorità locali, tra cui il sindaco Andrea Ceffa.