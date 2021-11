Orientiamoci, il campus torna in presenza

Ritorna questo fine settimana il campus Orientiamoci, il salone dedicato agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado. Quella in programma sabato e domenica, nella Cavallerizza del Castello, sarà la prima edizione del post-pandemia. I ragazzi e i loro genitori potranno raccogliere informazioni presso gli stand delle scuole superiori di Vigevano e Mortara e conoscere le rispettive offerte formative.

La nuova edizione del Salone dell’Orientamento, la prima del post Covid, è stata presentata lunedì mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata in Municipio. Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde

Sono quattro le macro aree individuate – “le 4 porte della scelta” – ognuna contraddistinta da un diverso colore: licei, istruzione tecnica, istruzione professionale, formazione professionale. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune, in collaborazione con cooperativa Start.

«Sarà l’occasione – spiega l’assessore Daniele Semplici – per inaugurare ufficialmente anche il blog dei giovani, un portale web che accoglierà i contributi creativi dei ragazzi della fascia d’età dai 12 ai 19 anni. Contemporaneamente, verrà presentata la nuova veste grafica del sito orientiamoci.ue, che contiene l’offerta formativa degli istituti scolastici del territorio e che lo scorso anno avevamo utilizzato per promuovere l’offerta didattica durante il lockdown».

Il video di presentazione del blog dei giovani, iniziativa voluta dall'assessorato alla politiche giovanili del comune di Vigevano

SPORTELLO PSICOLOGICO

I partecipanti al Campus potranno confrontarsi con psicologhe specializzate in orientamento, e chiedere un consulto. «Già dal mese di ottobre – ha spiegato Lorenzo Fusani di Start – le psicologhe hanno iniziato un percorso di orientamento lavorando nelle scuole cittadine, sia medie sia superiori, con oltre 1200 ragazzi». Ad essere coinvolte sono state 31 classi terze delle scuole secondarie di primo grado, con un incontro di due ore per sezione. È in programma un altro incontro tra dicembre e gennaio dedicato sia ai ragazzi sia alle famiglie; all’inizio del 2022 verrà inoltre attivato un apposito sportello, prenotabile attraverso i coordinatori di classe. Anche le classi quinte delle secondarie di secondo grado partecipano a un percorso relativo alla scelta di continuazione degli studi o di ingresso nel mondo lavorativo.

IL CONVEGNO

All’interno delle iniziative di Campus Orientiamoci c’è anche un convegno, “Come e perché scegliere il proprio futuro”, che si terrà domenica mattina a partire dalle 9,30. L’obiettivo rimane «accompagnare i genitori e i ragazzi verso una maggiore consapevolezza legata alla propria scelta», spiegano gli organizzatori. Ai lavori parteciperanno l’assessore alle politiche giovanili Daniele Semplici, la dirigente del settore politiche educative Laura Genzini, le coordinatrici del progetto di orientamento: la psicoterapeuta Katya Passarella e la professoressa a contratto dell’Università Cattolica Anna Ramella, che è anche consulente del Cross, il centro di ricerca sull’orientamento e lo sviluppo socio-professionale.

IL PROFESSORE DEL REALITY "IL COLLEGIO"

«Ci sarà anche uno “special guest” – spiega l’assessore Semplici – e si tratta del professor Andrea Maggi, docente di latino e greco, molto conosciuto perché è tra i protagonisti del reality “Il collegio”». Sull’iniziativa interviene anche il sindaco: «Campus Orientiamoci è un progetto che ha sempre raccolto ottimi riscontri – spiega Andrea Ceffa – perché offre strumenti utili ai ragazzi e alle famiglie.

Quest’anno abbiamo potuto ampliare ulteriormente l’iniziativa, che vede la partecipazione numerosa delle scuole, con richieste arrivate anche da fuori Lomellina. Voglio ringraziare – conclude il primo cittadino – la dottoressa Eliana Manzini, da poco in pensione, che ha visto nascere il progetto del Campus, seguendolo con passione e lavorando fino all’ultimo giorno di servizio».