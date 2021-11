I contagi salgono, lentamente, ma la Lombardia si mantiene stabile

La curva dei contagi sale, costantemente: Sono 1.930 i nuovi positivi Covid in Lombardia (ieri 1.735), nelle ultime 24 ore, a fronte di 118.279 tamponi effettuati. La percentuale rispetto a ieri, quando i tamponi erano meno, rimane stabile in Lombardia a 1,6.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi, ieri 4. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 656 di cui 58 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 20.144 soggetti. Un aumento costante rispetto alle 24 ore precedenti. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 668, Brescia 236, Varese 178 , Monza e Brianza 212, Como 130, Bergamo 121, Pavia 55, Mantova 65, Cremona 92, Lecco 43, Lodi 31, Sondrio 42

Non va meglio nel resto d'Italia: in tutta la nazione sono 11.555 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano 10.544. I decessi sono 49, uno in più di ieri, e la percentuale di positivi è attestata al 2 per cento.