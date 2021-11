Mascherine "anestetizzate" per truffare gli anziani

Sono ben vestiti, in modo da non destare sospetti, e girano per le vie di Lomello spacciandosi per addetti di Ats. Quando il malcapitato è un anziano decidono di far scattare il raggiro: lo invitano a indossare una mascherina che contiene dell'anestetizzante, in modo da stordire il padrone di casa e derubarlo indisturbati. Il dispositivo di protezione individuale sarebbe "innovativo" e per questo - così dicono i malfattori - Ats Pavia lo proporrebbe in via sperimentale casa per casa. Ovviamente non è vero. Ats chiarisce di non avere a che fare con un'iniziativa del genere.

In paese è accaduto almeno due volte negli ultimi giorni: entrambi i tentativi sono stati sventati dalle potenziali vittime, insospettite dall'odore forte e inconsueto. Si sono rifiutati di indossare le mascherine e sono riusciti ad avvertire la polizia locale. In paese c'è comunque paura. Il sindaco di Lomello, Silvia Ruggia, con un appello sui social network del paese ha messo in guardia la cittadinanza. «Non cadete nella trappola», ammonisce. Una trappola tentata da criminali che non hanno paura a girare per un piccolo paese in pieno giorno.