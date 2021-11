Occupano abusivamente un alloggio del condominio: la protesta dei residenti

Per dieci anni hanno pagato le spese relative ad un alloggio che i proprietari, che se ne sono andati, hanno abbandonato al suo destino. Una spesa che nell'arco di 10 anni è stata di 30 mila euro per gli inquilini del condominio Stella di viale Leopardi.

Da qualche tempo sono alle prese con un altro problema: l'occupazione abusiva di un appartamento. «Sono altre spese che gravano su di noi - spiegano - Siamo quasi tutti pensionati e queste uscite extra hanno un peso enorme sui nostri conti. Chi è entrato a vivere senza titolo in quell'appartamento ha figli minori, per cui le pratiche per liberarlo non sono così rapide. Sono stati interessati i servizi sociali ma, si sa, i tempi non sono mai brevi. Chiediamo un intervento del Comune».

Il condominio Stella di viale Leopardi a Vigevano

Dal canto suo l'amministratore del palazzo, Marco Cucco, conferma che sono già stati avviati tutti i passi necessari per arrivare al risultato. «Siamo al corrente della situazione e abbiamo già compiuto tutti gli atti richiesti - spiega - La presenza di minori rallenta la tempistica per lo sgombero. Ma abbiamo fatto e stiamo facendo tutto quando necessario; speriamo di poter ripristinare la situazione nel minor tempo possibile».