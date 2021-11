Positivi in calo, salgono i ricoveri

Cifre in calo, tasso percentuale di positivi stabile appena sotto al 2 %. Sono 9.709 (ieri 11.555) i nuovi casi positivi e 46 (ieri 49) i morti in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal report giornaliero pubblicato sul sito del Ministero della Salute e che rappresenta la situazione dell'emergenza pandemica in Italia. I dati, come ogni domenica, risentono del minor numero di tamponi effettuati: oggi sono stati 487.109 tamponi, ieri 574.812, con un tasso di positività che resta stabile e sfiora il 2% (1,99%). Salgono a 4.345 i ricoverati con sintomi, +95 da ieri, e a 520 (+8) i pazienti in terapia intensiva, con 35 ingressi in un giorno.

Calano anche i contagi in Lombardia: sono 1431 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Lombardia, a fronte di 106.559 tamponi effettuati. Un tasso percentuale dell'1,3 per cento. Ieri erano 1930. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati due decessi, mentre ieri erano state registrate cinque vittime. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono arrivati a 34.280. In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, sono risultate positive al Sars-CoV-2 914.594 persone.

In provincia di Pavia i nuovi casi sono 49, sei in meno rispetto a ieri.