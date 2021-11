Palestra all’aperto: ottenuti 120mila euro grazie a un bando regionale

Tra via del Riso e via Giosuè Carducci verrà realizzata un’area inclusiva di skyfitness, cioé dotata di postazioni e attrezzi ginnici per allenarsi all’aperto. È molto soddisfatto il sindaco di Robbio, Roberto Francese. Il suo Comune ha ottenuto 180mila euro, fondi assegnati grazie al bando regionale “Sport Outdoor”.

In provincia di Pavia sono tre i progetti finanziati: oltre a Robbio, Travacò Siccomario, che ha ottenuto con 28mila euro, e Fortunago con 30mila. La Lombardia ha stanziato 4 milioni e 451mila euro, a fondo perduto per l’80%, con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva all’aperto attraverso la creazione di aree attrezzate, anche tenendo contro dell’emergenza pandemica, che ha «costretto alla chiusura di palestre e centri sportivi, soprattutto al chiuso – si legge nel bando – e hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per lo svolgimento delle attività sportive in sicurezza».

Il rendering del campo polivalente



Saranno installate otto macchine polivalenti differenti tra loro, di cui quattro di tipo versatile e accessibile da tutti a partire da un’altezza di 140 centimetri, scelte per consentire ai fruitori un allenamento completo per tutto il corpo, due pensate per persone con mobilità ridotta e due pensate per i bambini.

«Il progetto – spiega il primo cittadino di Robbio – prevede anche la realizzazione di un’area “playground” inclusiva, tra il palazzetto dello sport e l’area del campo sportivo. Qui è prevista l’installazione di un campo polivalente che riunisce in un unico spazio le attività di calcio, basket, pallamano, pallavolo, e di molti altri sport di squadra, pensati proprio per incoraggiare l’attività sportiva di gruppo. Il campo avrà una dimensione di 19,5 metri per 10,1 metri. L’area sarà dotata di una recinzione di protezione di altezza pari a circa un metro».

Qui il progetto già realizzato a Gambolò

I lavori dovrebbero terminare entro giugno 2023. «Nelle vicinanze di entrambe le aree – continua il sindaco Francese – ci sono le colonnine di ricarica per le auto elettriche. Chi ha l’auto elettrica può abbinare l’attesa con attività sportiva gratuita con beneficio per salute e ambiente».