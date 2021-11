"Tornando a casa": in tre giorni ha camminato per 160 chilometri

Sport, amore per il territorio, il ricordo di un amico che non c'è più. E lo straordinario valore della donazione degli organi. C'è stato tutto questo in "Tornando a casa", il suggestivo racconto per immagini e parole che il vigevanese Marco Bonacina ha tenuto alla sede del Cai di Vigevano. Lo scorso agosto, in soli tre giorni, ha percorso a piedi i quasi 160 chilometri che separano Vigevano dalla frazione Groppallo del Comune di Farini, in Alta Val Nure, nel Piacentino.

Marco Bonacina durante la sua impresa: qui è al ponte delle barche di Bereguardo

«Voglio ringraziare il presidente del Cai, Enrico Cerri e Giuseppe Frau, referente della serata - dice Bonacina, 44 anni - per avermi dato l'opportunità di raccontare un sogno che è diventato realtà, una impresa a suo modo messa a punto nell'anno segnato dal Covid. E grazie soprattutto per avermi consentito di parlare dell'organizzazione "Guardami Adesso", che è stata virtualmente al mio fianco come l'amico "Tex" morto a causa di uno shock anafilattico a seguito della puntura di un'ape, che si occupa della donazioni di organi attraverso la narrazione delle imprese effettuate dai trapiantati o, per dirla ancora meglio, dalle "fragili rocce", come loro amano definirsi.

L'atleta vigevanese all'arrivo a Groppallo con un'ora di anticipo sul previsto



L'impresa è scattata dopo un lungo periodo di preparazione ed il rinvio a causa del Covid-19. La prima tappa, Vigevano-Canneto Pavese si è snodata lungo la via Francigena prima e la via degli Abati poi; la seconda, altri 60 chilometri ha avuto come meta Bobbio. Bonacina avrebbe dovuto dormire all'aperto ma un allarme per la presenza di un branco di lupi nella zona ha consigliato di trovare una sistemazione più sicura. Poi l'ultimo sforzo che gli ha consentito di arrivare a destinazione un’ora prima del previsto.

La serata è la prima che Marco Bonacina, che sta preparando la prossima sfida in programma il prossimo anno, terrà nelle prossime settimane sul territorio.