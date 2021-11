Fermati con attrezzi da bricolage: tre denunciati per ricettazione

Sono stati notati martedì mattina in via Cairoli da una pattuglia della polizia locale, impegnata in un servizio di controllo nelle strade del centro. I tre giovani avevano con sé attrezzi per il bricolage che si stavano scambiando tra loro. Una circostanza, quest’ultima, che ha insospettito sia gli agenti, sia il personale di una gazzella dei carabinieri che stava passando in quel momento lungo la via.

I fermati – tutti e tre di origini nordafricane, senza fissa dimora e senza un’occupazione – sono stati accompagnati per ulteriori verifiche all’interno del Comando di via San Giacomo. È emerso che i tre, tutti già conosciuti dalle forze dell’ordine, risultavano avere diversi precedenti per furti di biciclette, violazioni di domicilio, rissa e lesioni personali, oltre ad altri reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. I tre giovani non sono stati in grado di giusificare la provenienza degli attrezzi, poi sequestrati. In base agli elementi raccolti, il personale della polizia locale li ha denunciati per ricettazione.