Le condanne diventano definitive: si aprono le porte del carcere

Le condanne sono diventate definitive e nei loro confronti sono state emessi gli ordini di esecuzione per la carcerazione che sono stati eseguiti ieri dai carabinieri. A Vigevano i militari del maggiore Paolo Banzatti hanno tratto in arresto un pregiudicato ventiquattrenne che anagraficamente risulta residente a Milano ma è domiciliato in città: deve scontare una pena residua di due anni, sette mesi e sei giorni di reclusione e pagare una ammenda di 1.200 euro in relazione ad un episodio di rapina aggravata e lesioni personali avvenuto a Milano il 13 agosto dello scorso anno e per il quale è stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Milano. Il giovane è stato accompagnato al carcere dei Piccolini.

I due arrestati sono stati condotti alla casa di reclusione della frazione Piccolini di Vigevano

E sempre nella casa di reclusione di Vigevano è stato condotto anche il venticinquenne mortarese arrestato dai carabinieri della locale stazione in relazione ad una condanna per rapina aggravata e tentata estorsione in concorso, commessa il 31 gennaio 2019 a Valenza (Alessandria) e per la quale deve scontare una pena residua di un anno e dieci mesi di reclusione e pagare una pena pecuniaria di 400 euro.