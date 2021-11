In Lombardia 2302 nuovi contagi, tasso di positività all'1,6%

In Italia sono 13764 i nuovi casi di coronavirus accertati, con un tasso di positività al 2,1%. I morti per Covid sono stati 71 nell'ultimo giorno (ieri erano stati 85).

In Lombardia sono 2302 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 143541 tamponi processati; il tasso di positività è all'1,6% (ieri 1,9%). In provincia di Pavia sono 81 i positivi segnalati. Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva, dove ci sono attualmente 74 pazienti (+2), sia nei reparti ordinari, dove sono 740 (+11). I decessi per Covid in Regione sono stati 12 nell'ultimo giorno, dall'inizio della pandemia 34323.

Intanto è arrivata dall'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, la raccomandazione a estendere il vaccino sviluppato da BioNTech e Pfizer anche per l’uso nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. «Nella fascia di età 5-11 anni – si legge nella nota (clicca qui per leggere il testo completo) – la dose di Comirnaty sarà più bassa rispetto a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore ai 12 anni (10 µg rispetto a 30 µg). Come nel caso della fascia di età ≥12 anni, il vaccino è somministrato come due iniezioni nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di tre settimane l’una dall’altra». Il parere dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, è atteso per la prossima settimana.