«Fermare la violenza è una scelta, facciamolo insieme»

Contrastare tutti quei comportamenti che ledono le donne fisicamente, psicologicamente e nella loro dignità. Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Arma dei carabinieri ricorda come l'obiettivo rimanga «diminuire il numero dei reati sommersi, ovvero tutti quei comportamenti perseguibili che ledono le donne e che, concretizzandosi molto spesso all’interno delle mura domestiche, sono difficilmente individuabili. Tale fenomeno, aggravatosi nel periodo di convivenza forzata, conseguente alla diffusione del Covid 19, è stato definito dalle Nazioni Unite una seconda “pandemia nell’ombra”», sottolineano dal Comando generale dell’Arma.

Una stanza tutta per sé

Tra le iniziative attivate, si ricorda il progetto “Una stanza tutta per sé”, avviato con il Soroptimist International d’Italia, per l'allestimento nelle caserme dell’Arma di locali idonei all’ascolto protetto di donne vittime di violenza. L'iniziativa ha consentito di allestire ad oggi circa 150 stanze su tutto il territorio nazionale, permettendo di accogliere in un ambiente confortevole e meno “istituzionale” le vittime di abusi.

Il bilancio dell'attività dei carabinieri

In Italia, nel 2020, gli atti persecutori perseguiti dall’Arma sono stati 12138, nei primi dieci mesi del 2021, 9918. Per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia, nel 2020 i delitti perseguiti sono stati 15701, mentre tra il gennaio e ottobre dell’anno in corso 13014. Lo scorso anno i carabinieri hanno arrestato 1495 persone per atti persecutori, nel 2021 sono stati finora 1390; per maltrattamenti in famiglia, nel 2020 sono stati arrestati 3010 persone, quest'anno sono 2640. Per violenza sessuale, nel 2020 sono state tratte in arresto 935 persone, nei primi dieci mesi di quest'anno 858.