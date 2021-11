E' autunno, in campagna "fioriscono" i rifiuti

Il fenomeno non si placa: continuano gli abbandoni indiscriminati di rifiuti nelle campagne attorno alla città, un espediente utilizzato per evitare di seguire le previste vie di smaltimento. Ecco come si presentava oggi la situazione alla frazione Sforzeaca di Vigevano.

I rifiuti abbandonati alla Sforzesca

L'abbandono indiscriminato dei rifiuti, per evitare il quale da tempo sono state messe in atto diverse strategie, anche con l'utilizzo delle "foto-trappole" è regolato dal regolamento di polizia urbana del Comune di Vigevano.