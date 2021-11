AbbiateGusto: un weekend per i golosi

Una festa diversa, è fuor di dubbio, anche soltanto per l’ambientazione. Ma il polo fieristico trasformato in hub vaccinale (prima Covid, ora anti-influenzale) costringe a fare necessità virtù e a “spostare” AbbiateGusto in centro. Esposizioni, degustazioni, street food, ma anche musica ed eventi culturali. Tante declinazioni di un unico tema: il cibo. Protagoniste ancora una volta le CittaSlow, il circuito virtuoso di cui anche Abbiategrasso fa parte.

Oltre agli espositori nelle tensostrutture nei pressi del Castello, ci sarà lo street food internazionale sotto l’Allea, tanti eventi e laboratori che animeranno il Castello e la biblioteca, e come sempre la kermesse di FuoriAbbiategusto.

Il taglio del nastro di venerdì

Il programma

Il taglio del nastro si è tenuto ieri, venerdì 26. Ma la kermesse entra nel vivo in questi due giorni, dal mattino alla sera. Gli stand fissi rappresentano il vero cuore pulsante e il senso stesso della manifestazione (quello di girare tra le bancarelle, assaggiare, farsi consigliare e ammaliare da quel prodotto in particolare): “Per tutti i gusti”, esposizione e vendita di prodotti tipici delle regioni italiane e delle Cittaslow. Poi “Street food internazionale”, evento partner a cura di Hello Eventi nella zona Allea e “Abbiategusto solidale” a cura dell’Associazione Alpini di Abbiategrasso («si mangia, si beve e si fa del bene»). Il centro città come un immenso punto goloso. I dettagli del programma in centro si leggono cliccando sul banner.

Anche il Castello stesso sarà animatissimo, con degustazioni, aperitivi, vini, fotografie e mostre. La biblioteca propone lo stesso per i bambini, ovviamente senza vini, ma con letture a tema. Poi c'è FuoriAbbiategusto: una kermesse curata da Confcommercio Abbiategrasso e riproposta ormai da diversi anni: menu, degustazioni, aperitivi, brunch, piatti fuori-menu, laboratori ed eventi all’insegna del gusto. Sarà ad Abbiategrasso, e nel circondario. Un programma in continuo aggiornamento che coinvolge i ristoranti del luogo. Non solo Abbiategrasso ma anche locali ad Albairate, Morimondo, Gaggiano, Trezzano, Cassinetta, Vermezzo.

La storia

L’edizione numero venti è stata due anni fa e tanti la ricordano ancora. Mancavano neanche due mesi allo scoppio della pandemia. Quello nel polo fieristico, nel 2019, è stato un AbbiateGusto di alto profilo, sia dal punto di vista della frequentazione sia da quello della qualità dei prodotti proposti. Per questo proponiamo, in alto, una carrellata di immagini.

Gli spazi erano stati battezzati “il borgo del gusto”. Chi c’era ha scoperto che nel parco del Ticino si producono un prosciutto crudo d’eccellenza e il “Tigin”, gin artigianale. adesso per forza di cose è cambiato tutto, sia il luogo sia l’atmosfera. in Castello e nei dintorni si farà quel che si può, con la consapevolezza da parte di tutti che si tratti di un’edizione di transizione. È la ventunesima: la prima esordì nel 2000. Dopo 21 anni i passi compiuti sono enormi.